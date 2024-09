DGE: 18 listes ont déjà déposé sur les 49

Il ne reste plus que quelques petites heures avant la clôture des dépôts de listes des partis et coalitions en lice pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. À 21h 40 minutes, à la direction générale des élections, 18 listes ont déjà déposé leurs dossiers. Abdou Aziz Sarr, le chargé des opérations électorales a rappelé devant la presse que les dépôts se déroulent normalement. Cependant, il précise que les partis et coalitions de partis qui franchiront au delà de minuit le seuil de la porte de la direction général des élections (DGE), n’auront pas de possibilité de réception de leurs dossiers par la commission en place.