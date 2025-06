Crise Foncière à Fass Diacksao : Plus de 30 hectares menacés, la colère gronde

Un autre scandale lié à la propriété foncière a surgi à Fass Diacksao, dans la municipalité de Koul (district de Tivaouane), où plus de 30 hectares de terres agricoles sont au centre d'une querelle explosive. Utilisées par les communautés locales depuis plus de 80 ans, ces terres sont désormais sous la menace d'un développeur privé qui a déjà injecté plus de 60 millions FCFA et lancé des opérations de construction.







Les résidents, en colère et déconcertés, dénoncent une tentative clandestine d'accaparement du terrain, sans consultation ni considération des droits coutumiers. D'après les déclarations recueillies sur le terrain, l'opération serait menée avec la complicité supposée de certains responsables locaux. Modou Fall, le maire de Koul, est surtout pointé du doigt pour ne pas prêter oreille aux demandes des habitants et rejeter tout type de conversation.







Cette posture, considérée comme condescendante et irresponsable, suscite un vif sentiment d'injustice parmi les résidents qui demandent des éclaircissements et une intervention rapide. Bien qu'une réclamation ait déjà été portée devant les instances appropriées, les travaux continuent sans cesse, sous le regard désabusé des habitants locaux. Les résidents sont scandalisés et indignés par cette impunité apparente, faisant référence à une transgression manifeste des droits traditionnels de propriété. Dans un contexte de tension grandissante, quelques habitants menacent désormais d'organiser des manifestations si aucune action corrective n'est mise en place rapidement.