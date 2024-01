Crime contre l’humanité : Ouverture en Suisse du procès d’Usman Sonko, ancien ministre de l’Intérieur gambien sous la dictature du président Yahya Jammeh

Usman Sonko à ne pas confondre avec son célèbre homonyme sénégalais leader de l'ex-parti Pastef est en train d’être jugé en Suisse pour crime contre l’humanité. Usman Sonko est un ancien ministre de l'Intérieur de la dictature de Yahya Jammeh, qui comparaît devant un tribunal Suisse depuis le 8 janvier 2024. Il est accusé de crimes contre l'humanité pour des faits remontant entre 2000 et 2016 lorsqu’il était ministre de l'Intérieur.



Usman Sonko, ancien commandant de la garde présidentielle, ensuite inspecteur général de la police et enfin ministre de l’Intérieur durant dix ans sous le règne Yahya Jammeh, est accusé de crimes contre l’humanité, de torture, d’enlèvement ou encore d'exécutions extrajudiciaires.



L’ancien ministre de l’Intérieur a fui la Gambie en 2016 au lendemain de la chute du président gambien Yahya Jammeh qui avait reconnu sa défaite face au candidat de l'opposition, Adama Barrow, président actuel de ce même pays. Il avait été démis de ses fonctions en septembre 2016 et avait rapidement gagné la Suisse où il espérait bénéficier d’un d’asile.



Mais c’était un mauvais choix, puisqu'il a été arrêté en 2017. Ainsi, grâce au principe de compétence universelle, la Cour criminelle fédérale Suisse va juger le Gambien Usman Sonko.

Le procès a été ouvert ce lundi 8 janvier en Suisse et va durer au moins trois semaines. Du côté gambien, ce procès sera sans doute suivi de très près puisque les victimes réclament justice depuis de nombreuses années.