Covid-19 : l'hydroxychloroquine du Pr Raoult serait à l'origine de 17000 décès...

La premiere vague de la Covid-19 avait fait plusieurs victimes en Europe. Selon une étude publiée par la revue Biomedecine et Pharmacotherapy, l'hydroxychloroquine tant médiatisée, est associée au décès de 17.000 personnes dans six pays, dont la France et la Belgique, entre mars et juillet 2020. Les États-Unis comptent 13.000 morts.



Le professeur Didier Raoult en France avait testé et préconisé l'hydroxychloroquine, un traitement utilisé contre le paludisme.

À l'époque des personnalités publiques comme l'ex président Donald Trump et Jair Bolsonaro, ex président Brésilien avaient chanté les louanges de ce médicament.





Quatre ans plus tard, des chercheurs du CHU de Lyon estiment que la mortalité hospitalière mondiale est attribuée à l'utilisation et l'exposition à l'hydroxychloroquine.