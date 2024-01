Cour suprême- Affaire Mbaye Niang vs Sonko: arrivée des avocats de Sonko

L'audience en Appel dans l'affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko se déroule, ce matin à la cour Suprême de Dakar à partir de 10heures.

Les avocats du leader de l'ex Pastef, Ousmane Sonko sont arrivés à la Cour suprême, ce jeudi 4 janvier aux environs de 9h 50.

Il s'agit de Me Cire Cledor ly, Me Ousseynou Fall, Me Said Larifou, Me Etienne Dionne, Me Babacar Ndiaye, Me Massokhna Kane, a constaté le reporter de Dakaractu sur place.

L'audience vient de démarrer à l'instant, nous dit-on.