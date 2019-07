Coup de tonnerre : Kalidou Koulibaly suspendu pour la finale de la CAN 2019

Averti pour un tacle irrégulier sur un attaquant tunisien (3-1) dimanche, en demi-finale retour de la CAN 2019, Kalidou Koulibaly manquera la finale, pour un cumul de cartons jaunes. Le défenseur international sénégalais était sous la menace d'une suspension, comme ses coéquipiers Sadio Mané et Pape Alioune Ndiaye, qui n’ont pas été avertis contre les Aigles de Carthage.



Sanctionné par l'arbitre pour une faute de main sur le penalty tunisien (73e), le défenseur de Naples suivra la finale de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de son équipe depuis les tribunes. Il avait écopé d’un carton jaune lors des huitièmes de finale face à l’Ouganda (1-0). Un coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui comptait beaucoup sur son cadre.