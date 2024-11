Coup de filet nocturne aux Parcelles et à Yoff : l’OCRTIS frappe un réseau de drogue sous haute tension… 300 pilules et 32 g de MDMA saisis...Deux suspects en garde à vue.

Dans la nuit du 23 au 24 novembre, la Division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a mené une opération coup de poing contre le trafic de drogue dans deux zones sensibles de Dakar : Parcelles Assainies, au croisement 22, et Yoff.



Selon un communiqué publié par la Police nationale et relayé par Dakaractu, cette intervention minutieuse, réalisée entre 20 h 30 et 1 h 30, a permis d’interpeller deux individus, S. S. Loum et M. Ndour. Les forces de l’OCRTIS ont saisi un lot de 300 pilules d’ecstasy et 32 grammes de MDMA, deux substances prisées dans le milieu des stupéfiants.



Placés en garde à vue, les suspects devront répondre des charges de trafic de drogue tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour remonter jusqu’au principal fournisseur.



Cette opération confirme une fois de plus la détermination des forces de l’ordre à lutter sans relâche contre la prolifération de substances illicites dans la capitale. Avec des quartiers densément peuplés comme Parcelles et Yoff dans leur ligne de mire, l’OCRTIS met en garde contre toute tentative de transformer ces zones en points névralgiques du narcotrafic.