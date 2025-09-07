Coup de filet anti-drogue à Grand Yoff : 3 trafiquants arrêtés et une tentative de corruption avortée

4 kg de chanvre indien

2 motos

405 000 FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 5 septembre 2025, à l’interpellation de trois individus pour trafic de drogue et tentative de corruption.Tout est parti d’une mission de sécurisation au cours de laquelle les agents ont arrêté un homme près de l’église Saint-Paul. Dans son sac, ils ont découvert 4 kg de chanvre indien.Placée en garde à vue, la situation a pris une tournure inattendue lorsque le suspect a tenté de soudoyer les policiers. Il leur a proposé 1 000 000 FCFA en échange de sa libération. La police a accepté de le laisser contacter ses complices afin de mettre la main sur eux.Quelques instants plus tard, deux hommes sont arrivés à moto avec une somme de 405 000 FCFA, censée représenter l’amorce du pot-de-vin. Ils ont été arrêtés sur-le-champ.Au total, la police a saisi :

Les trois suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête est en cours afin d’identifier le reste du réseau.

