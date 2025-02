Convocation de Farba Ngom : les militants de l’APR Matam donnent rendez-vous ce jeudi devant le parquet judiciaire financier

Lors d’une rencontre organisée à la veille de la convocation du député Farba Ngom, les militants de l’Alliance pour la République (APR) au Sénégal ont dénoncé « une forme de politique consistant à utiliser la justice pour liquider un adversaire politique ». « Celui qui souhaite gagner le Fouta doit le considérer, l’aimer et le respecter en œuvrant pour son développement et son rayonnement, comme le fait Farba Ngom. Grâce à son engagement, sa générosité et son amour inconditionnel pour les Foutankais, tous les habitants du Fouta se mobilisent à ses côtés dans ce combat qui est aussi le leur, pour protéger et soutenir le plus grand défenseur de la cause du Nord », a déclaré l’ancien ministre Me Moussa Bocar Thiam. Ce dernier a également salué l’implication de la diaspora au Gabon, aux États-Unis, en Côte d’Ivoire, en Italie et au Congo, soulignant leur forte mobilisation et leur détermination face au régime actuel.



Me Moussa Bocar Thiam et ses camarades, après dix mois d’observation, estiment que « nous sommes dans un Sénégal du désespoir, victime de promesses fallacieuses fondées sur la manipulation, l’ignorance, l’incompétence, le mensonge, l’inexpérience et la mauvaise foi ». À l’occasion de la convocation du député-maire des Agnam ce jeudi, ses militants annoncent une mobilisation devant le parquet judiciaire financier (PJF) pour lui apporter leur soutien.