Contrôle antidopage inopiné pour Sabaly et Diao Baldé après Sénégal-Tanzanie.

Deux Lions ont dû satisfaire à un contrôle antidopage inopiné quelques heures après le premier match contre la Tanzanie (2-0). En effet, Youssouf Sabaly et Diao Baldé ont dû se présenter aux contrôleurs de la commission médicale de la Confédération africaine de football. L’attaquant de l’Inter et le latéral de Bordeaux ont été triés au hasard comme le stipule le règlement de la CAF.





Ce type de contrôle est fréquent durant la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Avant leur départ pour le Mondial 2018 en Russie, les joueurs de Aliou Cissé avaient également été contrôlés.