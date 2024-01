Conseil constitutionnel : Amsatou Sow Sidibé et Momar Ndao ASCOSEN recalés, TAS et Amadou LY (AKILE) obtiennent une seconde chance

La vérification des dossiers de parrainages se poursuit au conseil constitutionnel. Les dossiers de candidature de Momar Ndao de l’ASCOSEN, celui de Amsatou Sow Sidibé et de Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs (RV) ont été contrôlé. Il s’est avéré que la présidente du parti CAR LENEN et Momar Ndao de l’Alliance de la Société des Citoyens Œuvrant pour le Sénégal (ASCOSEN-ASKAN WI) sont désormais écartés de la course à la présidentielle. Momar Ndao n’a eu que 1.246 parrains. Le Pr Amsatou Sow Sidibé, représentée par son mandataire Amadou Sow, a été écartée car, n’a pas déposé dans les délais, l’attestation venant de la caisse de dépôts et consignations.



Amadou Ly de AKILÉ a, cependant, une deuxième chance. Il doit régulariser 23678 signatures. Il valide 25.553 et emporte 33.350 doublons externes. Le président de la République des Valeurs est à la recherche de 13465 parrains à régulariser. Thierno Alassane Sall obtient 30766 validés et 28001 doublons externes.