Condamnation des agressions perpétrées à Kaolack contre des opérateurs par le PR : Les agricultures s'en félicitent et demandent aux chinois d'être beaucoup plus prudents.

La sortie du Président de la République condamnant les deux agressions perpétrées à Kaolack par des malfaiteurs contre des opérateurs économiques chinois trouve un écho favorable chez les producteurs du bassin arachidier qui prennent d'assaut tous les jours les points de collecte de ces derniers en vue d'écouler leurs produits.



Joint au téléphone, le président de la fédération des paysans du bassin arachidier, Mr Ibrahima Badiane, a déclaré : "Nous sommes vraiment très fiers de la sortie du président de la République concernant ces attaques. Cela prouve que le chef de l'Etat est très attaché au monde rural, notamment aux paysans. Les chinois ont complétement révolutionné la présente campagne. Et c'est la raison pour laquelle, nous les soutenons et regrettons la série d’agressions au niveau de leurs points de collecte..."





Interrogé sur les dispositions afin d'assurer la sécurité des étrangers, Ibrahima Badiane de répondre en ces termes : " Les chinois doivent d'abord se protéger et arrêter de s'exposer aux agresseurs. Pourquoi? Chaque jour, nous entendons à la radio que les chinois sont dans les champs avec leurs mallettes d'argent, et je crois que c'est ce qui a favorisé ces attaques. Je pense également que la solution c'est de remettre des bons ou des chèques aux producteurs pour que ces derniers aillent directement à la banque récupérer leur argent. En plus, ils doivent armer leurs vigiles, car ceux qui viennent attaquer leurs usines sont armés jusqu'aux dents. Quant à l'Etat, il ne peut pas mettre certes un gendarme dans chaque village, mais il doit au moins renforcer la sécurité dans le monde rural…"