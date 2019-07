Composition du Sénégal : Krépin titulaire sur le flanc droit de l'attaque, presque le même onze qu'au quart pour la demi-finale contre la Tunisie

C’est le jeune attaquant Bruges FC qui semble avoir les faveurs de Cissé pour occuper le flanc droit de l'attaque, à la place de Diao Baldé. Pour le reste, la composition est la même qu'au quart de finale contre le Bénin (1-0), mercredi dernier.







Devant le gardien Alfred Gomis, on retrouve l'axe Kalidou Koulibaly-Cheikhou Kouyaté. Youssouf Sabaly, à gauche, et Lamine Gassama, à droite, tiennent la corde, pour animer les couloirs. Le sélectionneur a décidé de disposer son équipe en 4-3-3 classique, avec Pape Alioune Ndiaye, Gana Guèye, et Henri Saivet, dans l’entrejeu. L'équipe se présentera avec un trio d'attaque composé de Mbaye Niang, Krépin Diatta et Sadio Mané.



Composition des Lions : Afred Gomis - Cheikhou Kouaté - Kalidou Koulibaly - Lamine Gassama - Youssouf Sabaly - Pape Alioune Ndiaye - Gana Gueye - Henri Saivet - Sadio Mané - Krépin Diatta - Mbaye Niang







L'entraîneur des Lions a titularisé l’attaquant Rennais en pointe, plutôt que Moussa Konaté. Il n'a pas fait de surprise dans sa composition d'équipe.