Compétitivité des PME-PMI : Ousmane Sonko annonce un pacte de financement de 1000 milliards FCFA en 2025

Le gouvernement s’engage dans un processus de financement massif et sécurisé des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, qui présidait ce matin la 4e édition du Forum de la PME, l’objectif est de « porter l’encours de crédits accordés aux PME-PMI par les institutions financières, de 600 milliards en 2024 à 3000 milliards en 2028 ».



Le Premier ministre s’est également réjoui de la signature, dans le cadre de ce programme, d’un « pacte de financement de 1000 milliards FCFA destiné au financement des PME-PMI pour cette année ». Il a invité toutes les parties prenantes de ce pacte à veiller à ce que ces fonds soient exclusivement alloués aux bénéficiaires et utilisés de manière judicieuse.