Cmu : Lat Diop enrôle 3000 élèves grâce au Real

Le Réseau des enseignants et amis de Lat Diop (Real), dirigé par l’institutrice Mme Diop Ami Fall, a été porté sur les fonts baptismaux lors d’une assemblée générale présidée par le parrain et directeur de la coopération et des financements extérieurs. A cette occasion, l’institutrice Ami Fall a décliné la feuille de route du Real dont le principal objectif est l’organisation de cours de vacances dans les cinq communes d’arrondissements de Guédiawaye.

A l’en croire, la longue grève des enseignants a impacté négativement sur le niveau des élèves. Et ces cours de vacances, fait-elle remarquer, permettront de renforcer le niveau des élèves en attendant l’ouverture des classes. Mme Diop révèle que le Real va également s’impliquer dans la formation de certains enseignants afin qu’ils puissent avoir leurs diplômes et intégrer la fonction publique. Lat Diop, soucieux de la santé des élèves de sa localité, a décidé d’enrôler 3000 élèves dans la Couverture maladie universelle (Cmu/élève), rapporte L’As dans sa parution du jour.