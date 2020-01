Cleaning Day à Grand-Dakar : Ndèye Saly Diop Dieng s’investit aux côtés des populations

Suite au lancement officiel de la journée nationale de nettoiement par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, Madame le Ministre Ndèye Saly Diop Dieng et les populations de Grand-Dakar se sont mobilisées pour faire de leur Commune, un exemple de propreté. Les opérations de nettoiement ont démarré dans le secteur du marché de Grand-Dakar et ses alentours. Madame le Ministre s’est investie aux côtés des populations, balai à la main pour donner l’exemple avant de lancer un appel, particulièrement aux femmes et aux jeunes à œuvrer, constamment, pour le maintien de la propreté de la Commune de Grand-Dakar