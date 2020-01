Cleaning Day / Saint-Louis : Alioune Badara Diop mobilise ses troupes et nettoie les zones de Sor Nord, Tendjiguène et Balaocss...

Conformément à la volonté du chef de l'État Macky Sall pour un Sénégal propre zéro déchet, la ville de Saint-Louis n'est pas restée les bras croisés en cette journée nationale du nettoiement mensuel.

En effet, le directeur général de l’Office National des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) a engagé ce matin des opérations de nettoiement dans son fief à Balacoss et dans la zone Sor Nord et Tendjiguène.

"Nous avons désensablé les voies réalisées par le Chef de l’État dans le cadre du programme Promovilles. Et nous procédons au ramassage des déchets plastiques et gobelets dans les ruelles", confie t-il.

L’adjoint au maire de Saint-Louis n'a pas manqué de saluer la mobilisation des populations lors de cet investissement humain.

Alioune Badara Diop invite à un engagement citoyen collectif pour un Sénégal propre.

Par ailleurs, le directeur de l'Olac annonce la poursuite et la pérennisation des opérations dans tous les quartiers de la ville de Saint-Louis.

"La zone nord Sor a peu de dépôts sauvages. Nous pourrons ainsi appuyer d’autres quartiers pour concrétiser le vœu du président de la République", soutient-il toujours...