Claude Leroy : « Je pense qu’on pourrait assister à un deuxième match Algérie-Sénégal en finale »

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, vainqueur de la CAN 1988 avec le Cameroun, Claude Leroy, verrait bien un match « revanche » entre le Sénégal et l’Algérie. « Je pense qu’on pourrait assister à un deuxième match Algérie-Sénégal en finale. Et là, les Sénégalais sont revanchards et peut-être qu’ils ne se feront pas piéger comme ce fut le cas lors du premier tour. » a-t-il fait savoir. Après une défaite (1-0) subie en phase de poule contre les « Fennecs » de Djamel Belmadi, les « Lions » pourraient prendre leur revanche. Leroy estime à ce niveau que ces deux sélections font partie des favoris capable d’atteindre la finale prévue le 19 juillet au stade international du Caire…