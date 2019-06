Clarence Seedorf, entraîneur Cameroun : « Nous allons à la CAN pour la gagner »

« Notre ambition, c’est de nous rendre en Égypte avec une équipe en bonne santé sur le plan physique. Je pense que tout se passe bien. Nous avons encore une semaine de travail, je pense que nous serons prêts pour la compétition. Nous avons travaillé à mettre sur pied un groupe complet et compétitif. Notre état d’esprit est bon, nous sommes concentrés. Nous allons à la CAN pour la gagner, » a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid dans les colonnes d’Africastopsports.com.



Le premier match du Cameroun dans le groupe F de la CAN 2019 sera face à la Guinée Bissau le mardi 25 juin à 17h GMT.