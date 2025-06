Célébration de la Journée Internationale du Dialogue entre les Civilisations : Le chef de la diplomatie chinoise appelle à faire progresser le dialogue entre les civilisations

Ce mardi 10 juin 2025 est célébrée par l’Organisation des Nations Unies, l’an 1 de la Journée Internationale du Dialogue entre les civilisations. Une journée proposée par la Chine et coparrainée par plus de 80 pays dans le monde. Ainsi, une résolution a été adoptée l’année dernière par l’Assemblée Générale des Nations Unies.



Lors de son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies, Philémon Yang, a déclaré que la diversité définissait la civilisation humaine et que le dialogue était essentiel entre les civilisations. La planète compte 8 milliards d'habitants, dont plus de 5.000 groupes ethniques, qui parlent plus de 7.000 langues entre eux, a-t-il indiqué, soulignant qu'avec une telle diversité et une telle richesse de voix et de besoins, le respect mutuel et le dialogue sont essentiels.



Dans un message vidéo, publié à l’occasion de la 1ère Journée Internationale du Dialogue entre les civilisations, le ministre chinois des Affaires Étrangères, Wang Yi, souligne que « la Chine propose de faire progresser le dialogue entre les civilisations en préservant l'équité, en facilitant les échanges et en favorisant le progrès. »



Pour M. Wang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, "l'instauration de la Journée internationale du dialogue entre les civilisations par l'ONU répond aux aspirations communes des peuples du monde entier à faire progresser le dialogue entre les civilisations et à promouvoir le progrès humain, gagnant le soutien unanime de tous les États membres", a-t-il déclaré, ajoutant que la valeur des civilisations est devenue plus importante que jamais face aux transformations profondes sans précédent depuis un siècle et aux défis immenses.



Le président Xi Jinping a présenté l'Initiative pour la civilisation mondiale, qui préconise de promouvoir les valeurs communes de l'humanité, de donner la priorité à la transmission et à l'innovation des civilisations, et de renforcer la coopération et les échanges internationaux entre les peuples, a indiqué M. Wang, notant que cela représente un effort significatif de la Chine pour promouvoir le dialogue entre les civilisations.



M. Wang a souligné que la Chine propose une approche en trois volets pour promouvoir le dialogue entre les civilisations.



"Tout d'abord, nous devons préserver l'équité entre les civilisations", a souligné M. Wang, appelant à respecter le droit de chaque nation à choisir de manière indépendante sa voie de développement et son système social.



Il a appelé à rejeter le choc des civilisations, l'ingérence dans les affaires intérieures, l'unilatéralisme et l'intimidation, et à promouvoir au contraire la dignité partagée et l'égalité.

"Deuxièmement, nous devons faciliter les échanges entre les civilisations", a poursuivi M. Wang, appelant à puiser dans le dialogue entre les civilisations une source de sagesse pour relever les défis mondiaux et élargir les voies de la modernisation mondiale. M. Wang a révélé que la Chine envisageait activement d'organiser le Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) en 2028.



"Troisièmement, nous devons promouvoir le progrès des civilisations", a noté M. Wang, appelant à faciliter la circulation des idées, des technologies et des personnes. M. Wang a également insisté sur la nécessité de tirer parti des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle dans la transmission et l'innovation des civilisations afin d'enrichir en permanence les richesses matérielles et spirituelles partagées.



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi à des efforts pour promouvoir la compréhension mutuelle et la solidarité mondiale par le dialogue à l'occasion du premier anniversaire de la Journée internationale du dialogue entre les civilisations.



"Les Nations Unies ont été bâties sur une conviction fondamentale : le dialogue est la voie de la paix", a soutenu M. Guterres. "En cette première Journée internationale du dialogue entre les civilisations, nous célébrons cette conviction et la riche diversité des civilisations en tant que force de promotion de la compréhension mutuelle et de la solidarité mondiale".

Lorsque le dialogue est absent, l'ignorance comble le vide, a-t-il noté. "Partout dans le monde, nous entendons la montée de l'intolérance et de la xénophobie, amplifiée par la désinformation et les discours de haine en ligne. Dans notre monde fracturé, le dialogue n'est pas facultatif, il est essentiel pour construire des ponts de compréhension et de confiance".



Rappelons qu’en 2024, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution proposée par la Chine et 82 autres pays, désignant le 10 juin comme Journée internationale du dialogue entre les civilisations chaque année.