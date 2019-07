Can 2019 / Sénégal vs Bénin : Les koldois pronostiquent une large victoire du Sénégal.

Les koldois se sont prêtés au jeu du pronostic pour le match de quart de final opposant le Sénégal au Bénin. La rédaction de Dakaractu Kolda a fait un micro-trottoir pour recueillir les impressions des supporters.



Pour Ibrahima S., technicien de froid et féru de ballon rond : « je suis très confiant, le Sénégal va gagner. Le Bénin n’a pas les arguments pour battre notre équipe. L’entraineur n’a qu’à maintenir l’équipe qui a joué les matches précédents, car on ne change pas une équipe qui gagne. Je sais que les béninois vont nous opposer le coté physique, mais malgré cela, nous allons les gagner. Nous avons des joueurs d’expérience avec Kalidou, Gana, Saivet et Mané qui devraient plier la partie dans les 30 premières minutes. Nous allons gagner par 3 buts à zéro », affirme-t-il.



Saly D. tenancière d’un salon de coiffure : « j’aime le foot et l’équipe du Sénégal. Nous gagnerons par 2 buts à zéro avec des buts de Sadio Mané et Mbaye Niang. Je ne vois pas où le Bénin va passer pour battre le Sénégal. Certes, ils ont eu un coup de chance en rencontrant le Maroc, mais ceci n’arrivera pas contre nous. Notre équipe a une belle organisation de mon point de vue. Les sénégalais aiment trop critiquer, mais laissons les faire, ce sont des professionnels », soutiendra t-elle.



Aliou D. professeur d’éducation physique : « je me méfie du Bénin et ne soyons pas trop euphoriques. Jusque-là, nous avons vu que des surprises lors des phases de poule et des huitièmes de finale. Les béninois vont vouloir nous imposer le débat physique et jouer avec un bloc bas, mais nous avons les arguments pour le contrecarrer. Même si nous gagnons ce sera dans la douleur et le score sera d’un but à zéro. Le Bénin n’a pas de stars, mais une équipe solidaire dans l’effort. Ils ne lâchent rien, ils vont au charbon sans hésiter. Si nous voulons gagner nous devons accepter de jouer à fond avec nos valeurs. Nos footballeurs sont capables de le faire et jouer avec toute leur expérience acquise au fil du temps. Nous avons des joueurs de standing mondial, mais nous devons être attentifs et ne pas dormir sur nos lauriers… », défend-il.