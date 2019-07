Can 2019 : Kolda en liesse après la victoire du Sénégal, le MAER Moussa Baldé en tête de file...

C’est une liesse populaire accompagnée de klaxons, hurlements et un vacarme indescriptible, qui a accueilli la victoire du Sénégal. Toutes les artères ont été prises d’assaut par les nombreux fans habillés aux couleurs nationales. Tôt dans l’après-midi, les nombreux fans avaient pris place dans la fan zone aménagée par le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé. Ce dernier était d’ailleurs venu assister au match au plus près des supporters.



Il s'est prononcé à l'issue du match en ces termes : « nous avons assisté à un match intense fourni par les deux équipes, mais au finish nous gagnons. Je félicite l’équipe nationale pour cette belle victoire qui nous procure beaucoup de bien en nous hissant en finale. Et c’est un plaisir de venir à la fan zone suivre le match avec les koldois et sentir ensemble nos émotions... »



Ibou D. venu supporter les lions : « je suis très content de notre victoire même si elle a été pénible. Depuis, l’installation de cette fan zone, je regarde les matches ici, car l’ambiance est très bonne. Au passage je remercie le ministre pour cette belle initiative de mettre à la disposition des koldois cette fan zone avec écran géant qui nous permet surtout de vivre nos émotions pleinement... »



Moussa Baldé (maer) de poursuivre : « dès l’entame du match le Sénégal avait la balle au pied et tenait la possibilité de scorer par deux fois. Nous avons dominé les tunisiens en première période avec des occasions manquées. C’est notre rôle de leader que Kolda vive la Can au même titre que Dakar, Saint-Louis ou ailleurs. Ils ont montré qu’ils sont des lions aujourd’hui. Et si nous gagnons le trophée, nous ferons tout pour que les koldois voient la coupe, la touchent », avant de conclure : « Pour la finale nous promettons de faire mieux que la demi-finale; du reste, nous allons continuer à communier avec les populations dans tous les moments importants... »