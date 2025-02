Campagne de Solidarité "Ndello Njukkal": Plus de 595 millions collectés pour les militaires invalides

Quelques mois après le lancement de la campagne de Solidarité " Ndello Njukkal" au profit des militaires invalides et blessés en opération, plus de 595 millions ont été récoltés. Le chef d'Etat Major Général des Armées, Général Mbaye Cissé a présidé, ce mercredi 12 février au Camp Dial Diop, une cérémonie de clôture de la campagne. C'est ainsi que le chèque symbolique a été remis au président du bureau de coordination des associations des invalides militaires.

Le CEMGA, Général Mbaye Cissé a salué l’élan de solidarité des populations et remercié les autorités étatiques et tous les partenaires publics et privés qui ont accompagné les Armées", fait savoir la note de la DIRPA. Enfin, le chef d'Etat Major Général des Armées a invité les associations d'invalides à s'unir autour de projets structurants avec l’encadrement de l'Agence de réinsertion sociale des Militaires.