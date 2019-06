Camp de base des Lions au Caire : Huis clos et sécurité, la Tanière se protège de plus en plus

À l'aire de la défense aérienne égyptienne qui abrite l’hôtel Tiba Rose, le camp de base des Lions au Caire, les mesures de sécurité censées garantir les huis clos et le secret à l’entraînement de l’équipe nationale ont été renforcées. Au fil des semaines, il s'agit de s'assurer un minimum d'intimité. Pour éviter les fuites.



Depuis que la fédération a validé le choix de l’hôtel Tiba Rose du Caire pour loger la délégation sénégalaise, les responsables de cet établissement ont informé les Forces de défense égyptiennes. L’armée a déployé toute une unité pour veiller à la sécurité des Lions et leur encadrement. C’est pourquoi il faut montrer patte blanche pour espérer pointer le nez. Huis clos partiel Au fil des entraînements, la sécurité augmente autour de l’équipe nationale pour défendre le sacro-saint huis clos, notamment à l'approche du match des Lions contre la Tanzanie ce dimanche (17hGMT). Un premier match de poule avec beaucoup d’enjeux dans cette Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Mercredi, les possesseurs d’accréditation n’étaient plus les bienvenus une fois la fameuse fermeture du quart d'heure dédié aux médias, à l’entraînement. Avec obligation de quitter les abords du terrain d’entraînement jouxtant le stade du Stade du 30 Juin du Caire. Forces de l’ordre, société privée et membres de la sécurité de l’équipe nationale sont sur le qui vive. Presque du même acabit que lors des huis clos des joueurs de Aliou Cissé en Russie l'an dernier. Huis clos total Le lendemain jeudi 20 juin, les joueurs de Aliou ont encore galopé loin du regard indiscret des envoyés spéciaux sénégalais et la presse étrangère. Le sélectionneur n'a décidé d’ouvrir la séance d’entraînement qu'à 15 minutes du terme, afin de permettre aux journalistes de prendre deux interviews. Un périmètre ouvert à quelques badauds permettait d’apercevoir quelques bribes de la séance. Ce vendredi 21 juin, c’est le huis clos total. Et ce verrou naissant a de quoi surprendre, alors que ne se profile que le premier match. Qu'imaginer alors, avant le huitième de finale? Avant un éventuel quart de finale XXL contre une grande nation? Difficile de savoir si l'on tombe dans l'excès de zèle ou s'il s'agit d'une simple volonté du staff technique. Les Lions affrontent la Tanzanie ce dimanche (17hGMT), pour leur premier match de poule de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Pour ce match, Aliou Cissé va procéder à quelques changements et rotations, pour pallier l’absence de Sadio Mané, en attendant de donner son équipe de départ à ses joueurs, au moment de la causerie. Le sélectionneur a laissé entendre qu'il y aurait des changements, parce qu’il faudrait « s’adapter à l’absence » de l’attaquant de Liverpool.