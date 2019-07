Cameroun : Le sélectionneur Clarence Seedorf et son adjoint Kluivert virés par la FecaFoot

« Après la consultation des membres du comité exécutif d’une part et la concertation avec le ministre des Sports et de l’éducation physique d’autre part, suite à la sortie prématurée de la sélection nationale masculine « A » du Cameroun… La fédération Camerounaise de football, a, conformément aux clauses résolutoires de leurs contrats de travail respectifs, décidé de mettre fin aux fonctions de Clarence Clyde Seedorf et de l’entraineur adjoint Patrick Stephen Kluivert à compter de ce jour. » peut-on lire dans le communiqué rendu par la FECAFOOT.