Cambriolage au Trésor : La Direction rassure sur la sécurité des données

Suite aux informations relayées par le journal L'Observateur concernant un cambriolage au sein de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), la Direction a publié un communiqué ce jour pour clarifier la situation et rassurer le public.



Selon le communiqué reçu par Dakaractu, un cambriolage a effectivement eu lieu dans la nuit du dimanche 2 mars 2025, ciblant la Direction de l'Informatique située rue Malenfant à Dakar. La Direction précise que cet incident, ayant entraîné un vol de matériel, ne s'est pas produit dans les locaux du siège de la DGCPT.



Dès la découverte de l'effraction, la Direction générale a porté plainte auprès de la Sûreté urbaine de Dakar, qui a immédiatement ouvert une enquête en collaboration avec la police technique et scientifique.



La DGCPT a choisi de ne pas commenter les détails de l'enquête en cours afin de permettre à la police de mener à bien son travail.



Tout en déplorant cet acte, la Direction générale a tenu à souligner qu'il n'affecte en rien la continuité et la qualité du service public assuré par la DGCPT. Elle a également rassuré ses usagers et partenaires quant à la fiabilité et la sécurité du système d'information de gestion financière et comptable de l'État.



Le Directeur général, Amadou Tidiane Gaye, a réaffirmé la détermination de la DGCPT à garantir un service sécurisé et de qualité.