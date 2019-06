CAN Égypte 2019 / Forte chaleur : La CAF prévoit des « pauses-fraîcheur » durant les matches.

Les matches de la CAN seront entrecoupés de deux pauses en raison des fortes chaleurs, a annoncé la commission médicale de la compétition. Ces pauses auront lieu, à chacune des deux mi-temps, à la 30e et à la 75e minute, et « permettront aux joueurs des deux équipes et aux arbitres de boire et de s’hydrater le corps avec des serviettes mouillées », mais pas plus de trois minutes a expliqué la CAF.



L’instance du football Africain de rajouter que les températures devraient être comprises entre 35 et 38 degrés et l’humidité entre 40 et 60%, ce qui posera les équipes participantes à disputer les matches de la CAN à des températures élevées qui seraient potentiellement dangereuses pour la santé des joueurs.