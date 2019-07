CAN 2019 / ¼ de finale Tunisie – Madagascar : La révélation face à l’expérience

Madagascar va s’appuyer sur ses valeurs inculquées par Nicolas Dupuis pour créer à nouveau l’exploit. Mais le manque d’expérience de ces matches couperet face à une équipe tunisienne rompue à la tâche pourrait être un handicap pour les « Barea. »



La Tunisie moins impressionnante dans cette CAN 2019 pourrait surfer sur son expérience et se défaire des Malgaches. Avec une bonne assisse défensive, Wahbi Khazri, Youssef Msakni et Sliti devront rehausser leur niveau de jeu pour montrer enfin un bon visage sur le plan offensif.



L’on devrait assister à un quart de finale ouvert entre deux équipes capables de créer la surprise.