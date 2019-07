CAN 2019 – ¼ de finale : Duels de titans entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire ce jeudi à 16h GMT

Moins flamboyante dans le jeu à cette Can 2019, la Côte d’Ivoire a opté pour le pragmatisme. Ayant souffert face au Mali, les « Éléphants » ont dû puiser dans leurs ressources mentales pour épingler les « Aigles. » Disposé désormais dans un 4-3-3, Ibrahim Kamara a peut-être trouvé la bonne formule. Zaha, Gradel, Pépé, Cornet, Kodjia constituent la force offensive des « Éléphants. »



De l’autre côté, depuis le début de la CAN 2019, l’Algérie marque les esprits. Avec quatre victoires de rang et zéro but encaissé contre 9 inscrits. Des chiffres éloquents !



Un duel qui s’annonce donc palpitant entre « Éléphants » et « Fennecs » à 16h GMT, au stade de Suez.