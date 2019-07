CAN 2019 : Tableau complet des quarts de finale

C'est le choc des quarts de finale de la CAN 2019, l’Algérie prétendante au sacre après quatre victoires en quatre matches, va affronter la Côte d'Ivoire jeudi à Suez (16h). Longtemps dominés, les Ivoiriens ont renversé le Mali (1-0) grâce à Wilfried Zaha. Le Sénégal devra se défaire de la surprenante sélection Béninoise que personne n’attendait à ce niveau.

Tombeur du pays hôte, l’Afrique du Sud tentera de rééditer sa belle performance face au Nigeria.

Enfin la Tunisie de Giresse et Madagascar vont pour la toute première fois se jauger en quarts…



Quarts de finale CAN 2019



Mercredi 10 juin



Sénégal - Bénin 16h



Nigeria - Afrique du Sud 19h





Jeudi 11 juin



Côte d'Ivoire - Algérie 16h



Madagascar - Tunisie 19h