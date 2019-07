CAN 2019 / Sénégal – Ouganda : L’arbitre Algérien, Mustapha Ghorbal sera au sifflet

La rencontre entre les « Lions » du Sénégal et les « Cranes » Ougandais sera arbitrée par un trio Algérien dirigé par Mustapha Ghorbal (33 ans), a appris l’APS de la Confédération africaine de football (CAF.) Ghorbal qui a déjà officié à 135 reprises toutes compétitions confondues (504 cartons jaunes et 16 rouges distribués), sera assisté de ses compatriotes Abdelhak Etchiali et Mrokane Gouari.



Pour sa première CAN, l’arbitre Algérien a déjà dirigé deux rencontres lors de la phase de groupes (Côte d’Ivoire – Afrique du Sud et RDC – Zimbabwe.) À signaler que ce sera la deuxième fois qu’il va « jouer » avec les « Lions » après avoir tenu le match Soudan 0-1 Sénégal, lors des éliminatoires de la CAN 2019…