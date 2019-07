CAN 2019 / Sénégal – Ouganda : Deux victoires pour les « Lions » et trois nuls en cinq confrontations

Après leur dernière confrontation en amical, le 5 juin 2017, deux ans plus tard, jour pour jour, le Sénégal et l’Ouganda s’affrontent ce vendredi 5 juin 2019 en huitième de finale de la CAN au Stade international du Caire à 19h GMT. Auparavant les deux sélections s’étaient déjà croisées à cinq reprises (Quatre matches officiels et un amical) pour un bilan de trois matches nuls et deux victoires pour les « Lions. »



Les deux équipes se croisaient pour la première fois, le 13 janvier 2001 à Kampala, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2002. Une rencontre sanctionnée d’un nul (1-1.) La manche retour sera plus prolifique avec une large victoire des « Lions » 3-0 à Dakar, le 24 Mars 2001.



Le 9 juin 2012 en éliminatoires de la Coupe du monde 2014, à Kampala, les deux sélections se retrouvaient à nouveau, mais cette fois-ci pour disputer les éliminatoires de la coupe du monde 2014. Un match aller soldé par triste un nul (1-1.)



Le deuxième acte de ce match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014, s'était donc joué le 7 septembre 2013 à Marrakech au Maroc. Le Sénégal remportait ladite rencontre sur le fil (1-0) grâce à un but de Sadio Mané à la 84e minute.



Les « Lions » du Sénégal et les « Cranes » Ougandais se sont croisés pour la dernière fois le 5 juin 2017 lors d’un match amical à Dakar conclu sur un score nul et vierge de (0-0.)



Un historique qui laisse facilement présager que le match Sénégal – Ouganda de ce vendredi 5 juin au Caire ne sera pas une mince affaire pour les troupes d’Aliou Cissé, favoris sur le papier…