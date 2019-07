CAN 2019 : Sadio Mané et Salah dans l'équipe type de la phase de groupe

Après une intense compétition, la CAF a dévoilé l'équipe type de la phase de groupe de cette 32e coupe des nations qui se déroule depuis le 21 juin en Égypte. Ainsi, à l'issue des 36 matches joués, onze joueurs triés sur le volet ont été désignés comme les "Best players." Il en ressort un intéressant trio offensif : Sadio Mané (Sénégal) Mohamed Salah (Égypte) et Jordan Ayew (Ghana.)



Au milieu on retrouve le virevoltant Riyad Mahrez, et son coéquipier Algérien Bennacer, le trio est complété par le Malgache Andrianantenaina.



En défense la paire Hegazy (Egypte) et Yaya Banana (Cameroun), Achraf Hakimi (Maroc) et El Mohamady (Egypte) occupent respectivement le flanc gauche et droit. Enfin le portier des "Pharaons" El Shennawy, garde les cages de ce onze type.



À signaler les absences de Kalidou Koulibaly, le défenseur central sénégalais et du très bon milieu des "Lions" Pape Alioune Ndiaye tous deux zappés dans cette équipe type.