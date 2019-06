CAN 2019 : Sadio Mané confirme son absence pour le premier match face à la Tanzanie

« Faire comme si j’allais jouer contre Tanzanie »



« Je n’ai pas commencé avec le groupe. Je suis arrivé dix jours après. J’ai essayé de faire comme si j’allais jouer ce match (contre la Tanzanie). Cela fait huit jours que je m’entraîne. Je suis fin prêt. La préparation s’est bien passée. Nous avons joué quelques matchs amicaux que nous avons gagnés. On est fin prêt et on attend le jour J.



« J’aimerais bien jouer et aider l’équipe, mais…»



Tout joueur aimerait jouer pour sa patrie, défendre ses couleurs. Maintenant, il faut faire avec. Nous sommes 23 joueurs et tout le monde est opérationnel. J’aimerais bien jouer et aider l’équipe. Mai s, ce ne sera malheureusement pas possible. On a l’équipe qu’il faut pour gagner ce match et rendre fier notre peuple ».



« L’équipe est en confiance »



« L’équipe est en confiance. La confiance a toujours été là. On a su gérer la pression. Nous avons fait de bons matchs. C’est vrai qu’on a eu des lacunes. L’équipe s’est bien préparée. On s’est beaucoup améliorer sur tous les plans. C’est tant mieux pour nous. Vous verrez une nouvelle équipe du Sénégal ».