CAN 2019 : Prolongation entre le Sénégal et la Tunisie (0-0), deux pénalties ratés

Le Sénégal et la Tunisie n’ont pas réussi à se départager après 90 minutes, ce dimanche, dans le match pour les demi-finales de la Can 2019 (0-0). Les Aigles de Carthage ont cru prendre les devants à la 73e minute, mais le pénalty de Sassi a été arrêté par Alfred Gomis.

D’ailleurs, deux pénalties, de part et d'autre, ont été manqués dans cette recontre des demi-finales de la CAN 2019. Sassi a loupé un penalty (73e) au cours de la deuxième mi-temps, avant que Henri Saivet, de son côté, ne rate un autre penalty, à la 68e.