CAN 2019 : Présentation complète des différents stades en Égypte

Au total, six stades ont été retenus par la CAF en vue de la 32ème édition de la coupe d’Afrique des nations prévue du 21 juin au 19 juillet en Égypte.

Ces six stades sont ainsi répartis sur le tertiaire Egyptien : Trois stades sont situés dans la ville du Caire. Il s’agit du stade international, du stade Al Salam et du stade du 30 juin. Deux autres stades seront logés respectivement à Suez et Ismaïlia.

Les sélections logées dans les groupes A, C et D seront donc hébergées dans la ville du Caire. Les « Lions « du Sénégal sont actuellement basés dans la périphérie du Caire, précisément à l’hôtel Tiba rose.

Les sélections du groupe B prendront leurs quartiers dans la ville d’Alexandrie.

Quant aux équipes des groupes E et F elles seront logées à Suez et à Ismaïlia.

Voici la présentation complète des différents stades qui vont accueillir les matches pour le compte de cette 32e CAN 2019…