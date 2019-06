CAN 2019 : Orange supporter N°1 des "Lions" du Sénégal, accompagne les Fans en Égypte !

Partenaire historique du football depuis plus de 20 ans, la Sonatel, à travers sa marque Orange, accompagne l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019 qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet en Égypte.



En tant que sponsor leader, Orange met en place un important dispositif financier et humain pour faire vivre aux sénégalais une CAN mémorable. Elle contribue à l’ambiance festive avec un public de passionnés de foot lors de ce tournoi qui regroupe 24 nations africaines pour une compétition de haut niveau.



Pour cette CAN Total 2019 en Égypte, la 6e édition accompagnée par le groupe Orange, les fans sont placés au cœur de son programme de sponsoring à travers plusieurs animations. Permettant ainsi aux fans de partager leur passion et de prendre part à la plus importante

compétition de football d’Afrique.



À ce titre, 9 invités auront la chance d’assister aux matches de la CAN en Égypte grâce aux actions de récompense et au quizz organisé sur les réseaux sociaux d’Orange au Sénégal.



En effet, fidèle à sa tradition d’accompagner les acteurs incontournables du monde du football sénégalais dans leur mission, Orange a offert un chèque symbolique de 5 millions de FCFA à l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) ainsi qu’un soutien aux comités de supporters des Lions du Sénégal.



Des supporters au cœur de l’action.

L’objectif est de mettre les fans au cœur du dispositif et de leur permettre de vivre une expérience inoubliable. Dans les stades où se déroulent les 52 matches de la compétition.



Par ailleurs, de nombreuses animations exclusives seront également organisées par Orange pour illustrer les liens forts qui unissent les fans et les joueurs :



- Avec « Fan Of My Country », les fans sont invités à poster leur meilleur cliché de supporter.



- « Best Commentator », les fans peuvent s’échauffer et jouer aux commentateurs en enregistrant leur propre commentaire sur des extraits de buts

mythiques de précédentes Coupes d’Afrique des Nations.



- « Fan Of The Match », les fans peuvent se faire prendre en photo pour être élu « meilleur fan du jour » sur les écrans géants à la mi-temps et le trophée sera remis à la fin du match sur la pelouse.



- Et, « Warm-up » permettra avant chaque match de la compétition à quatre fans d’accéder à la pelouse lors de l’échauffement des équipes, de quoi vivre sa passion au plus près du terrain.



Pour Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient : “Le football est véritablement la passion n°1 des Africains ! La Coupe d’Afrique des Nations est un rendez-vous

vous majeur en Afrique et au-delà des frontières des pays compétiteurs. Pour les pays, Orange c’est également l’occasion de créer un lien fort avec leurs clients, et plus largement

avec tous les amateurs du ballon rond, pour vivre et partager leur passion.”



Cet engagement a été renouvelé en 2016 lors de la signature du partenariat entre Orange et la Confédération Africaine de Football (CAF), qui a fait du Groupe, le sponsor officiel des cinq compétitions majeures de la CAF jusqu’en 2024.



C’est également une occasion pour Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel « de marquer significativement notre qualité de sponsor leader des Lions du Sénégal et de les encourager pour la victoire lors de cette CAN 2019. Nous sommes tous des Lions ! »