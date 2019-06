CAN 2019 : Malang Diédhiou parmi les arbitres instructeurs de la VAR

Le comité exécutif de la CAF a décidé d’introduire la VAR à partir des quarts de finale de la CAN 2019, la première édition à se jouer avec 24 équipes.



Malang Diédhiou a été le premier arbitre africain à officier comme assistant vidéo lors de la Supercoupe d’Afrique de 2018 ayant opposé le Wydad de Casablanca (Maroc) au TP Mazembé en 2018.



Malang Diédhiou avait déjà officié comme assistant vidéo lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Corée du Sud et à l’occasion de la Coupe des Confédérations, qui a eu lieu en Russie en 2017.



En plus de Maguette Ndiaye, Issa Sy (centraux) et de l’assistant El Hadj Malick Samba, désignés pour la CAN 2019, un autre Sénégalais, en l’occurrence Mademba Mbacké, va officier comme instructeur physique lors de cette compétition.



APS