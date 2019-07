CAN 2019 / Madagascar : Le président Andry Rajoelina sera en Égypte pour apporter son soutien aux "Barea"

Personne ne les attendait, mais ils l’ont fait. Les Barea se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. Mieux, les hommes de Nicolas Dupuis ont fini premier de leur groupe après avoir battu le Nigeria dimanche.



De quoi donner de la joie à tout le peuple malgache y compris le président de la République, Andry Rajoelina. Selon les informations de la Présidence et rapportées par Afriquepanorama, ce dernier sera présent en Égypte pour apporter son soutien à la sélection Malgache en huitièmes de finale.



Dimanche, Madagascar a fini les phases de poule de la plus belle des manières en battant le Nigeria 2-0.