CAN 2019 : Les légendes El Hadji Diouf, Samuel Eto’o, Ahmed Hassan et Cie saluent la bonne organisation

« Le niveau du premier tour est très bon. Des équipes sont déjà qualifiées, ce qui prouve que le niveau est très élevé. Nous avons vu des équipes comme la Mauritanie, dont je salue la présence, tout comme l’Ouganda. Je les salue pour leur niveau », a laissé entendre l’ancien attaquant sénégalais El Hadji Diouf.



« Je tiens à féliciter la CAF pour cette brillante idée de réunir 24 équipes à la CAN et d’organiser un tel tournoi. Nous faisons de notre mieux pour célébrer le football africain. Changer la période de janvier – février à juin – juillet était une idée brillante car la plupart des joueurs perdaient une place de titulaire lorsque la CAN avait lieu en janvier », a indiqué pour sa part l’ancien « Lion Indomptable » Samuel Eto’o.



« L’Égypte est un excellent exemple d’organisation extraordinaire en moins de six mois et je tiens à féliciter le comité d’organisation local pour les efforts déployés pour organiser un tournoi mémorable. Nous avons eu d’excellentes pelouses ainsi que les terrains d’entraînement. Nous avons assisté à de bons matches jusqu’à présent », a déclaré Anthony Baffoe, secrétaire général adjoint de la CAF et ex-international ghanéen.



« Fier de ce que l’Égypte a fait jusqu’à présent et nous espérons continuer comme cela. Tout le monde fait de son mieux pour avoir le meilleur tournoi de tous les temps », a conclu l’ancien capitaine des Pharaons d’Égypte Ahmed Hassan.