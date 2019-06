CAN 2019 : Les « Lions » vont se partager près de 233 millions en guise de primes

Les « lions » du Sénégal devraient se partager la somme de 233 millions FCFA soit 133 666 669 en guise de primes de qualification et 100 millions FCFA en primes de participation. Selon le journal Record, l’ensemble des 41 joueurs sollicités pour jouer les éliminatoires de la Can 2019 vont se partager un pactole de 133 666 669 FCFA. La prime de qualification est fixée à 7 millions par joueur, en fonction des matches joués et des convocations (Titulaires et remplaçants compris.) Par contre les primes de participation, ne devaient concerner que les joueurs retenus pour la phase finale de la Can. Mais, la fédération sénégalaise de football a décidé de primer tous les 25 joueurs présélectionnés, donc Santy Ngom et Sidy Sarr devraient aussi être primés informe Record.