CAN 2019 : Les Lions vont affronter l’Ouganda en huitième de finale, vendredi

Pour les Lions, l'enjeu du jour était aussi de ne pas affronter en huitièmes de finale l'équipe d’Égypte, le pays organisateur de la CAN 2019, premier du groupe A. Et, ils l’ont réussi. C’est plutôt Sénégal-Ouganda, vendredi prochain (17h GMT), au Stade international du Caire.

Une rencontre (5 juillet) qui semble à la portée des Lions, mais qui doit impérativement être synonyme de victoire afin de lancer le second tour de la plus prestigieuse des compétitions africaines de la meilleure des manières. Les Lions (6pts+4) ont terminé deuxième du groupe C, grâce à leur victoire face au Kenya (3-0) ce lundi, en match comptant pour la troisième journée des phases de poule.