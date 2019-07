CAN 2019 : Le message d’encouragements de Idrissa Seck aux Lions

Chers lions, vous avez hissé le Sénégal au plus haut niveau de cette compétition continentale. Vous n’avez pas démérité. Je vous renouvelle encore une fois mes félicitations et mes encouragements pour le travail exceptionnel que vous avez abattu durant cette coupe d'Afrique des Nations.

Nous prions Dieu pour une meilleure suite lors des prochaines compétitions et portons un grand espoir sur ce groupe.



Bravo



Idrissa SECK



Fait à Dakar, le 19 juillet 2019