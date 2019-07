CAN 2019 : Le gardien Mouez Hassen, présente ses excuses après son comportement lors du Tunisie - Ghana

Remplacé par Farouk Ben Mustapha à quelques minutes du début de la séance de tirs au but contre le Ghana, le gardien tunisien Mouez Hassen n’a pas apprécié le choix du sélectionneur Alain Giresse. C’est ainsi qu’il avait alors refusé de sortir indiquant qu’il était prêt pour les tirs au but, avant d’accepter quelques secondes plus tard, de sortir du terrain, mais visiblement très en colère.



Après le match, finalement remporté par la Tunisie, Mouez Hassen a présenté ses excuses au staff technique, à ses coéquipiers et aux supporters, précisant que son geste a été motivé par sa volonté d’aider la sélection à atteindre les quarts de finale.

« Je tiens à revenir sur l’incident d’hier et je commencerai d’abord par présenter mes excuses à mon coach, mes coéquipiers ainsi qu’à tous les supporters de l’équipe nationale de la Tunisie. La pression de la partie, ainsi que mon enthousiasme à jouer pour mon drapeau ont été les raisons de ma réaction regrettable au cours du match contre le Ghana », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.