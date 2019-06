CAN 2019 : Le Sénégal s'incline (1-0) face à l’Algérie

Les Lions se savaient attendus et étaient prévenus que la partie ne serait pas gagnée d'avance, même s'ils n'en avaient pas totalement besoin. Ils n'ont pas été capables de vaincre le signe indien, en concédant le septième défaite de l’histoire face au Fennecs, en match officiel.



A la mi-temps, le score était de 0-0. En deuxième mi-temps, les joueurs de Belmadi n'ont pas attendu longtemps avant d'afficher leurs intentions. Dès les premières minutes de la seconde période, ils ont ouvert le score par Mohamed Youcef Belali (49e). Ce premier but est venu d'une récupération de Feghouli qui a servi le numéro 8 algérien. Le n°10 de Galatassaray a envoyé dans la profondeur Belali qui a fait parler sa vitesse et sa vista technique en ajustant le gardien Édouard Mendy pour l'ouverture du score (49', 1-0).







Cueillis à froid, les coéquipiers de Sadio Mané ont entendu le rappel à l'ordre. Ils se sont ensuite appliqués à faire preuve de discipline. Les Lions se sont créés des occasions, sans pour autant tromper le gardien algérien.







Le but Belali de a récompensé son gros match et donné au résultat une ampleur plus conforme à la rencontre. Battus logiquement par des Fennecs (1-0) plus conquérants, les joueurs sénégalais sont obligés de battre le Kenya (le 1er juillet prochain) pour espérer se qualifier en huitièmes de finale.