CAN 2019 : Le Sénégal mène 1-0 face à la Tanzanie à la mi-temps

Malgré une très nette domination et beaucoup d’occasions manquées, les Lions ont rejoint les vestiaires avec un seul petit but d’avance face à la Tanzanie (1-0), en match comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Les Taifas Stars ont tenu un quart d’heure avant de céder sur un but de Diao Baldé (28e). Il leur reste 45 minutes pour tenter d'égaliser et d'empêcher l'équipe du Sénégal de faire une bonne entrée dans la compétition. Les joueurs sénégalais et tanzaniens ont déjà rejoint les vestiaires du Stade du 30 Juin, pour la mi-temps…