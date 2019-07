CAN 2019 : Le Nigeria s'impose à l'expérience face à l'Afrique du sud (2-1) et rejoint le dernier carré.

Le score est serré, mais c'est bien le Nigéria qui remporte ce quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations face à l'Afrique du Sud (2-1.)



Les "Super Eagles" se qualifient donc pour les demi-finales de la CAN grâce à un premier but de Chukwueze (27e). Alors que les "Bafana Bafana" avaient réussi à revenir au score (1-1) suite à un but accordé par la VAR, les Nigérians ont trouvé le chemin des filets à la 89e minute, juste avant la fin du temps réglementaire. C'est le défenseur William Troost-Ekong qui a asséné le coup fatal aux Sud-Africains.



Le Nigéria affrontera le dimanche 14 juillet à 19h heures, le vainqueur du match Côte d'Ivoire - Algérie...