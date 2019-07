CAN 2019 : Le Nigeria gagne la petite finale face à la Tunisie, battue (1-0)

Le Nigeria s'est hissé à la troisième place de la CAN 2019 après une courte victoire (1-0) face à la Tunisie. Ighalo a offert la victoire aux siens a la 3e minute de jeu.



Au terme d'un match terne, le Nigeria s'est offert la médaille de bronze en venant à bout de la Tunisie (1-0), ce mercredi 17 juillet, au stade Al Salam du Caire. Ighalo a conforté sa première place du classement des buteurs en inscrivant le seul but de la rencontre, son cinquième de la CAN.