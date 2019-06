CAN 2019 : Le Mali corrige La Mauritanie (4-1)

Le Mali n'a pas raté son entame dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les coéquipiers de Moussa Marega, buteur, ont facilement disposé de la Mauritanie (4-1.)



Des débuts difficiles donc pour les "Mourabitounes" qui jouaient là leur toute première partie dans une phase finale de coupe d'Afrique.

Face à un très bon Moussa Marega, la Mauritanie a été tour à tour assaillie par Abdoulaye Diaby et Adama Traoré, auteur d'un retentissant doublé.



En plus de cette grande première, l'autre satisfaction côté Mourabitounes, c'est certainement le but de Hacen qui réduisait le score sur penalty à la 72e minute. Le premier but de la Sélection Mauritanienne à la CAN.



Le Mali prend ainsi la tête du groupe E à la faveur du nul entre la Tunisie et l'Angola (1-1). Les Maliens défieront la Tunisie vendredi prochain à Suez...