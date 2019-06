CAN 2019 : Le Ghana tenu en échec par le Bénin (2-2)

D'un côté, le Ghana des frères Ayew, 24e CAN pour quatre couronnes au final. De l'autre, le Bénin de Steve Mounié, trois participations pour autant d'éliminations au premier tour et pas la moindre victoire au compteur.

Largement favori au coup d'envoi, le Ghana, réduit à dix suite à l'explusion de Boye, a finalement dû se contenter d'un nul face à une sélection béninoise volontaire, et combative (2-2).





Il n'a fallu que deux minutes à l'ancien Niçois Mickael Poté pour mettre les "Ecureuils" devant au tableau d'affichage, à l'issue d'un bel enchaînement. Sauf que Andre Ayew lui répondait quelques minutes plus tard, d'une frappe contrée (1-1, 9e). Un début de match tonitruant, entre deux équipes qui ne fermaient pas le jeu. Le Ghana avait globalement le ballon, et le contrôle du jeu. Jordan Ayew finissait par mettre les siens devant, en solitaire et juste avant la pause (42e, 2-2.)



Les protégés de Michel Dussuyer ne lâchaient rien. Et, ils tiraient finalement profit de l'exclusion de John Boye, averti pour la deuxième fois par l'arbitre pour gain de temps. Le premier carton rouge du tournoi...



À l'affût après un corner, Poté s'offrait un doublé, le premier dans cette CAN (63e, 2-2), et remettait le Bénin sur les bons rails. Le choc Ghana - Cameroun de la deuxième journée (Samedi 29 juin) sera décisif pour les "Black stars" dans l'obligation de rebondir...